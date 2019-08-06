Российский авторынок в июле сократился на 2,4%

Российский авторынок в июле сократился на 2,4%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле снизились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные из Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Уровень продаж в июле составил 139, 97 тыс. машин.

В январе—июле российский авторынок также сократился по сравнению с прошлогодним показателем на 2,4%, до 968,7 тыс. автомобилей, говорится в отчете ассоциации.

Больше всего в июле было продано автомобилей Lada — 29,5 тыс. машин, однако по сравнению c показателем прошлого года рост оказался нулевым. На втором месте — KIA (18,8 тыс., +2% по сравнению с июлем 2018-го), на третьем — Hyundai (13,8 тыс, -4%).

По словам зампреда комитета автопроизводителей АЕБ Ларса Химмера, «в целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся».