Продажи автомобилей в России вернулись к росту

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России вновь перешли к росту после падения в феврале. Согласно данным отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте продажи увеличились на 1,8% по сравнению с показателем за аналогичный период в 2018 году.

«Небольшой плюс в мартовских продажах, следующий за схожим маленьким минусом в феврале, предполагает, что рынок еще выбирает направление движения в этом году», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Он отметил, что кумулятивные продажи в первом квартале текущего года были почти на уровне прошлого, однако достигнуты значительно большим усилием участников рынка, поскольку покупательский спрос отстал от темпа, который был задан в 2018 году.

В отчете АЕБ говорится, что продажи легковушек на российском рынке в марте составили 160,2 тыс. При этом с января по март продажи показали снижение на 0,3%, до 391,65 тыс. машин. Лидером по продаже легковых автомобилей в марте, как и в период январь—март в целом, стал АвтоВАЗ. На втором месте оказался южнокорейский концерн KIA, третье место занял еще один «кореец» — Hyundai. В десятке также попали Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan, Škoda, ГАЗ и Mitsubishi.