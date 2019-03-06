В России впервые за два года зафиксировали снижение продаж автомобилей

В России впервые за два года зафиксировали снижение продаж автомобилей

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 3,6% в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Первый раз почти за два года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом», — приводятся в сообщении слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.

Он добавил, что на протяжении последних нескольких месяцев потребительская уверенность снижается и «перспектива не выглядит слишком обнадеживающей».

Также Шрайбер добавил, что анонсированные правительством меры поддержки продаж автомобилей, в том числе для молодых семей, слишком ограниченны, чтобы привести к серьезным изменениям.