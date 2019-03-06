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В России впервые за два года зафиксировали снижение продаж автомобилей

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 3,6% в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Первый раз почти за два года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом», — приводятся в сообщении слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.

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Он добавил, что на протяжении последних нескольких месяцев потребительская уверенность снижается и «перспектива не выглядит слишком обнадеживающей».

Также Шрайбер добавил, что анонсированные правительством меры поддержки продаж автомобилей, в том числе для молодых семей, слишком ограниченны, чтобы привести к серьезным изменениям.

Согласно статистике комитета АЕБ, всего было продано 128 406 машин, что меньше показателей февраля прошлого года на 4771 автомобиль. Отмечается, что десять моделей — лидеров по продажам — местного ​производства.

В январе АЕБ зафиксировал рост продаж автомобилей в России на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом в ассоциации заявили, что начало 2019 года станет трудным для российского рынка. Среди причин называлось повышение НДС до 20% и возможное усиление западных санкций.

Теги: АЕБ, автомобили, автопродажи
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