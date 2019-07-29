В Якутии 22 человека отравились шаурмой

В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, среди пострадавших восемь детей. 20 человек проходят лечение в стационаре.

В заведении были выявлены нарушения в прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения и допуска сотрудников к приготовлению блюд. В ходе проверки также обнаружили несоблюдение условий хранения сырья и готовых блюд, обеспечения дезинфекционного и технологического режима при приготовлении блюд, а также неудовлетворительное санитарное состояние помещений кафе.

Уточняется, что работа кафе приостановлена, возбуждено административное дело. При этом санитарно-эпидемиологическое расследование, профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В середине июля в детском лагере «Лучистый» в Крыму произошло массовое отравление. Роспотребнадзор назвал возможной причиной отравления несоблюдение правил гигиены. По результатам проведенных экспертиз у сотрудников столовой была обнаружена норовирусная инфекция. Всего пострадали 57 человек.