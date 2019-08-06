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Walmart $130 (+22,39%) прогноз Cowen к 31.07.20
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
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Суд оштрафовал националиста Демушкина за участие в акции 3 августа

Люблинский районный суд Москвы оштрафовал националиста Дмитрия Демушкина на 200 тыс. руб. за повторное участие в несогласованной акции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Демушкина признали виновным в совершении административного нарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Он был задержан на акции протеста 3 августа в Москве. По словам Демушкина, он пришел на митинг по редакционному заданию как специальный корреспондент интернет-издания White News, у него были подтверждающие это документы, сообщает ТАСС.

Ранее Хамовнический суд оштрафовал Демушкина на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной акции в Москве 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

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В Москве арестовали более 100 участников митингов 27 июля и 3 августа

3 августа в центре Москвы прошла несогласованная акция из-за недопуска независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. По официальным данным, на акции были задержаны 600 человек, правозащитная организация «ОВД-Инфо» сообщала о 1001 задержанном.

По итогам акции 3 августа из 127 поступивших дел об административных правонарушениях суды вынесли 30 постановлений о штрафах и более 20 об аресте.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Теги: штраф, митинг, выборы в Мосгордуму
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