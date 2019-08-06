Суд оштрафовал националиста Демушкина за участие в акции 3 августа

Суд оштрафовал националиста Демушкина за участие в акции 3 августа

Люблинский районный суд Москвы оштрафовал националиста Дмитрия Демушкина на 200 тыс. руб. за повторное участие в несогласованной акции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Демушкина признали виновным в совершении административного нарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Он был задержан на акции протеста 3 августа в Москве. По словам Демушкина, он пришел на митинг по редакционному заданию как специальный корреспондент интернет-издания White News, у него были подтверждающие это документы, сообщает ТАСС.

Ранее Хамовнический суд оштрафовал Демушкина на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной акции в Москве 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.