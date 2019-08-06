В Красноярском крае открыли воздушное пространство над горевшим складом

В Красноярском крае открыли воздушное пространство над горевшим складом

В Красноярском крае открыли воздушное пространство в районе военного склада, где накануне произошли пожар и серия взрывов. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов в радиусе 20 км в воздушном пространстве Ачинска, сняты», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 6 августа пожар на военном складе был полностью потушен. По данным Минобороны, очагов открытого горения нет. Военные приступили к проливке территории склада. Губернатор региона Александр Усс заявил, что масштабных разрушений из-за взрывов боеприпасов удалось избежать.