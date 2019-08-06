Аналитики назвали самые популярные у россиян сладости

Самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года являются печенье, пряники и вафли. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», сообщает RT.

Отмечается, что средняя цена печенья в 2019 году осталась на уровне прошлого года и составила 150 руб. за килограмм, при этом его продажи выросли на 4%. Второе место среди наиболее популярных сладостей заняли шоколадные конфеты. Их средняя цена также осталась на уровне прошлого года — 595 руб. за килограмм, а продажи выросли на 3%.

Третье место по популярности у россиян заняли сахарные изделия, четвертое — шоколадная паста, а пятое — торты и пирожные. При этом средняя цена тортов выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составила 398 руб. за килограмм.

Уточняется, что «Такском» проанализировал более 14,5 млрд кассовых чеков.

В конце июля разработчики системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab, применяемой в российских сетях магазинов, назвали самые похищаемые товары в магазинах. Конфеты и кондитерские изделия заняли третье место по популярности у магазинных воров. На первом месте оказались сыры и колбасные изделия, а на втором — кофе.