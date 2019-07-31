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Общество ,  
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В России назвали самые похищаемые в магазинах товары
Самые популярные товары среди магазинных воров — сыры, колбасы, конфеты, средства для ногтей, лак и помада, выяснил разработчик системы распознавания лиц BIT
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Самые похищаемые товары

Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

В 2019 году самыми популярными среди магазинных воров стали сыры и колбасные изделия, кофе, конфеты и кондитерские изделия, пиво и другой алкоголь и морепродукты. Из косметических товаров внимание шоплифтеров чаще всего привлекают тушь и лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос и тени для век, сообщили РБК в компании BIT, разработчике системы наблюдения.

По данным BIT, среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%).

Директор службы контроля крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети «Командор» Владимир Талантов в разговоре с РБК привел такие данные о самых похищаемых товарах в магазинах сети: «На первом месте по кражам алкоголь, затем — шоколад, бритвенные станки и кассеты к ним». Кроме того, по его словам, часто пытаются украсть кофе и кондитерские изделия в упаковке.

Чаще всего предметом кражи в парфюмерных магазинах становится декоративная косметика, сообщил РБК руководитель департамента безопасности сети «Подружка» Виталий Сотнев.

Опрошенные РБК ретейл-сети «Ашан» и X5 Retail Group отказались от комментариев, представитель «Магнита» подтвердил выводы BIT о товарных категориях, которые пользуются спросом у воров.

В 2019 году из магазинов, оснащенных системой с алгоритмом NtechLab для распознавания лиц, было похищено товаров на 38 млн руб., сообщили в BIT.

«Говоря о значительной сумме хищений, мы оставляем за скобками суммы, которые помогла сэкономить наша система, — сообщили представители BIT. — Она дает магазину понятный и измеримый эффект в виде сокращения недополученной прибыли — как правило, она сокращается на 2% от годового оборота торговой точки».

Как работает система

У системы есть облачное хранилище с базой данных лиц, которые уже совершали хищения, рассказал Сотнев. «Человек заходит в магазин, и в течение доли секунды его изображение сличается с базой, — пояснил он. — Если он есть в системе, на почту [службе безопасности] и по номерам телефона приходит сообщение. Если шоплифтер в розыске — его задерживает охрана и передает в органы внутренних дел, если нет — сотрудники магазина просто пристально следят за ним, рассказал Сотнев.

При этом у всех торговых сетей, оснащенных технологией, облако общее: то есть попавшийся на краже в продуктовом магазине будет распознан и в парфюмерной сети.

Технический директор компании — разработчика систем распознавания лиц «Вокорд» Алексей Кадейшвили рассказал РБК, что идентификация магазинных воров помогает бороться с кражами, но ее применение не повсеместно. «Во-первых, нужно вести эту базу шоплифтеров; во-вторых, ее применение обоснованно в тех магазинах, где есть повторяющееся воровство», — сказал он. Система помогает против шоплифтеров, которые воруют системно и в магазинах, продающих относительно дорогую продукцию. «Есть магазины, которым это не нужно, — отметил эксперт. — У некоторых гипермаркетов такой системы нет, потому что у них потери от воровства уже учтены и возложены на поставщиков».

Технология широко используется в России для борьбы с магазинными ворами и с мошенничеством в банках. «Там большая проблема с кредитами, взятыми на чужие паспорта», — рассказал Кадейшвили.

Ранее РБК при помощи статистики BIT составил портрет типичного магазинного вора в России — это мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий постоянного дохода и уже совершавший правонарушения. Средняя сумма кражи составила около тысячи рублей.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Ирина Парфентьева, Мария Кузнецова
Теги: воровство, торговые сети, распознавание лиц
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