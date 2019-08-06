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Berkshire Hathaway $226 (+14,3%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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В Красноярском крае из-за взрывов эвакуировали почти четыре тыс. человек

Из опасных районов города Ачинска в Красноярском крае после взрывов на артиллерийском складе эвакуировали 3928 тыс. человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.

Все эвакуированные — жители Ачинска. Данные об их количестве приводятся на 04:00 по местному времени (0:00 мск). Сейчас продолжается эвакуация местных, проживающих в 15 км от места взрывов в районах Стройка, Юго-Восточный, поселках Мазульский, Солнечный, а также в нескольких микрорайонах Ачинска и в микрорайоне Авиатор поселка Мазуль.

Общество
В Красноярском крае из-за взрывов эвакуируют около 11 тыс. человек

Ранее сообщалось, что эвакуируют около 11 тыс. жителей Ачинска из всех районов, которые попадают в зону возможного поражения. По данным ТАСС, в Ачинском районе также был эвакуирован детский лагерь «Сокол».

Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка Ачинского района произошли днем 5 августа. По последним данным, передает ТАСС со ссылкой на сообщили на горячей линии Ачинскую центральную больницу, пострадали девять человек. В Минобороне причиной случившегося назвали возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Теги: Красноярский край, эвакуация, взрывы
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