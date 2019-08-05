В Калининграде «Макдоналдс» оштрафовали на ₽300 тыс.

В Калининграде Роспотребнадзор выявил нарушения в работе ООО «СРП» (торговая марка «Макдоналдс»). Арбитражный суд области признал постановление ведомства законным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. руб.

«Установлено, что ООО «СРП» под торговым наименованием «Макдоналдс» осуществляет реализацию продукции общественного питания через окна «МакЭкспресс» и «МакАвто» с нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», — говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, калининградский «Макдоналдс» продавал еду на вынос через окна, которые выходили за пределы торговых помещений предприятия, там не было организовано потребление еды на месте, в том числе ночью, когда у посетителей не было доступа в обеденный зал. Сама продукция не прошла подтверждение необходимым требованиям и продавалась с нарушением ст. 21, 23 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на упаковке еды, которая продавалась через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», отсутствовали дата и время изготовления, а также наименование изготовителя и его место нахождения.

Арбитражный суд Калининградской области подтвердил законность постановления о привлечении ООО «СРП» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).