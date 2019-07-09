Роскачество проверило бургеры McDonalds и KFC на антибиотики

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Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет, и обнаружило «малые дозы» антибиотиков в продукции нескольких сетей. Исследование есть в распоряжении РБК.

«По результатам проверок в «Биг Маке» (McDonalds), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers) эксперты лаборатории обнаружен тернидазол, в «Шефбургере» (KFC) — энрофлоксацин, а в «Классическом King» (МЯСОROOB) — офлоксацин», — говорится в документе.

При этом организация подчеркивает, что «концентрация антибиотиков в данных бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья», определить наличие антибиотиков в котлетном мясе удалось лишь при использовании высокочувствительного метода.

Тернидазол и энрофлоксацин используются для борьбы с инфекциями, при лечении и профилактике заболеваний животных. Офлоксацин — это противомикробное средство широкого спектра действия, оказывающее бактерицидный эффект, поясняет Роскачество.

Организация проверяла продукцию McDonalds, Farsh, «Мираторг», Burger King, KFC, Ketch Up, BB&Burgers, Black Star Burger, Burger Club, МЯСОROOB и Jerry Wings. Для проверки закупка бургеров проводилась в Москве, Ростове-на-Дону и в Новосибирске, при этом продукция сетей McDonalds, Burger King и KFC исследовалась во всех трех городах.