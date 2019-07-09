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Роскачество проверило бургеры McDonalds и KFC на антибиотики
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет, и обнаружило «малые дозы» антибиотиков в продукции нескольких сетей. Исследование есть в распоряжении РБК.

«По результатам проверок в «Биг Маке» (McDonalds), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers) эксперты лаборатории обнаружен тернидазол, в «Шефбургере» (KFC) — энрофлоксацин, а в «Классическом King» (МЯСОROOB) — офлоксацин», — говорится в документе.

При этом организация подчеркивает, что «концентрация антибиотиков в данных бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья», определить наличие антибиотиков в котлетном мясе удалось лишь при использовании высокочувствительного метода.

Тернидазол и энрофлоксацин используются для борьбы с инфекциями, при лечении и профилактике заболеваний животных. Офлоксацин — это противомикробное средство широкого спектра действия, оказывающее бактерицидный эффект, поясняет Роскачество.

Организация проверяла продукцию McDonalds, Farsh, «Мираторг», Burger King, KFC, Ketch Up, BB&Burgers, Black Star Burger, Burger Club, МЯСОROOB и Jerry Wings. Для проверки закупка бургеров проводилась в Москве, Ростове-на-Дону и в Новосибирске, при этом продукция сетей McDonalds, Burger King и KFC исследовалась во всех трех городах.

Эксперты также выявили, что продукция практически всех сетей превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения по количеству соли.

Роскачество отмечает, что, несмотря на выявленные недостатки, продукция исследованных сетей не представляет опасности для здоровья.

Теги: бургеры, Роскачество, антибиотики
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