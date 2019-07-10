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«Макдоналдс» обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров
Данные о содержании малых доз антибиотиков в мясе бургеров из «Макдоналдса» могли быть вызваны нарушениями, допущенными Роскачеством при исследовании образцов, заявили представители ресторанной сети
Фото: Петр Чернов / РИА Новости

В компании «Макдональдс» отреагировали на данные Роскачества о содержании малых доз антибиотиков в бургерах компании. Сеть ресторанов быстрого питания настаивает, что проверяющая организация допустила нарушения при проведении своего исследования.

«Мы внимательно изучили полученные от автономной некоммерческой организации Роскачество документы, из которых следует, что при хранении и проведении исследований были допущены различные нарушения ГОСТ Р 51447-99 и ГОСТ Р 54904-2012», — говорится в сообщении «Макдоналдс», поступившем в РБК.

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Нарушения этих ГОСТов говорят «о низком качестве проведенного исследования» и о вероятном получении неверных результатов Роскачеством, считают в компании.

Ранее Роскачество опубликовало итоги исследования бургеров из 11 сетевых ресторанов и обнаружило «малые дозы» антибиотиков в продукции нескольких сетей. В частности, проверка показала наличие тернидазола в котлетах «Биг Мака» из сети «Макдоналдс».

Это же вещество обнаружили в бургере «Оригинальный» сети Ketch Up и в «Классическом» бургере от BB&Burgers. В «Шефбургере» сети KFC обнаружили энрофлоксацин, а в «Классическом King» из сети МЯСОROOB — офлоксацин.

Организация при этом подчеркнула, что «концентрация антибиотиков в данных бургерах оказалась крайне низкой», и указала, что определить их наличие в котлетном мясе удалось лишь при использовании высокочувствительного метода.

Все это, по сообщению Роскачества, говорит о высоком качестве бургеров этих сетей. Вся исследованная продукция, несмотря на выявленные недостатки, не представляет опасности для здоровья, отметили в организации.

Реагируя на исследование Роскачества, в компании «Макдоналдс» также заявили, что определили поставщика говяжьих котлет, участвовавших в исследовании, и проверили данные о партии мяса. «Сырье для данной партии полностью соответствует всем стандартам пищевой безопасности», — подчеркнули в компании, отметив, что поставщика регулярно проверяют Россельхознадзор и другие ответственные ведомства.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Макдоналдс», Бургеры, KFC, антибиотики, Роскачество
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