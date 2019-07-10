«Макдоналдс» обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров

«Макдоналдс» обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров

Данные о содержании малых доз антибиотиков в мясе бургеров из «Макдоналдса» могли быть вызваны нарушениями, допущенными Роскачеством при исследовании образцов, заявили представители ресторанной сети

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

В компании «Макдональдс» отреагировали на данные Роскачества о содержании малых доз антибиотиков в бургерах компании. Сеть ресторанов быстрого питания настаивает, что проверяющая организация допустила нарушения при проведении своего исследования.

«Мы внимательно изучили полученные от автономной некоммерческой организации Роскачество документы, из которых следует, что при хранении и проведении исследований были допущены различные нарушения ГОСТ Р 51447-99 и ГОСТ Р 54904-2012», — говорится в сообщении «Макдоналдс», поступившем в РБК.

Нарушения этих ГОСТов говорят «о низком качестве проведенного исследования» и о вероятном получении неверных результатов Роскачеством, считают в компании.

Ранее Роскачество опубликовало итоги исследования бургеров из 11 сетевых ресторанов и обнаружило «малые дозы» антибиотиков в продукции нескольких сетей. В частности, проверка показала наличие тернидазола в котлетах «Биг Мака» из сети «Макдоналдс».