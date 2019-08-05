СМИ оценили наследство Вилли Токарева

Российский и американский певец Вилли Токарев, скончавшийся 4 августа, оставил в наследство семье авторские отчисления за песни, а также квартиры в двух странах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Токарев владел недвижимостью в Нью-Йорке, Москве и Ялте. Так, в российской столице его семье осталась квартира на Котельнической набережной площадью 60 кв. м стоимостью 35 млн руб.

В Ялте у певца была двухкомнатная квартира с видом на порт и набережную стоимостью $200 тыс., также он владел яхтой. В Нью-Йорке в данный момент живут его супруга с детьми.

«Комсомольская правда» отмечает, что Токарев за время концертной деятельности получал от поклонников дорогие подарки, включая часы и коллекционное вино, которые также остались семье.