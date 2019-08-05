Потери российской экономики от смертей из-за рака оценили в $8 млрд в год

Потери российской экономики от смертей из-за рака оценили в $8 млрд в год

Экономические потери экономики России от преждевременных смертей из-за онкологических заболеваний оцениваются в $8 млрд в год, сообщили «РИА Новости» в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Петрова.

Исследование о влиянии смертности от онкозаболеваний на экономику провели представители Исследовательского центра онкологии им. Петрова Министерства здравоохранения, финского Университета Тампере, а также Международного агентства по изучения рака при Всемирной организации здравоохранения. При анализе использовались данные Росстата, социально-экономические и демографические показатели, пояснили в медцентре.

В ходе исследования выяснилось, что наибольший ущерб экономике приносит смертность от рака легкого у мужчин ($1,2 млрд, 24% общего ущерба от мужской смертности из-за онкозаболеваний) и от рака молочной железы у женщин ($0,6 млрд, 20% общего ущерба от женской смертности от онкозаболеваний).

Общая сумма потерь экономики из-за преждевременной смертности от рака в России составляет около $8 млрд в год, или более 0,2% ВВП, подсчитали в исследовательском центре.