Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра. Документ размещен на портале.

«Средства из бюджета территориального фонда планируется предоставлять на осуществление денежных выплат в размере 1 тыс. руб. за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания», — говорится в сообщении.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев поставил перед кабмином задачу премировать медиков за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации. Премии планируется выплачивать с 2020 года.

В феврале в научно-исследовательском центре радиологии Минздрава заявили о росте числа новых случаев онкологических заболеваний. Так, по итогам 2017 года выявили 617 тыс. новых случаев заболевания — на 20 тыс. больше, чем за предшествующий год.



