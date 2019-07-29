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Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра. Документ размещен на портале.

«Средства из бюджета территориального фонда планируется предоставлять на осуществление денежных выплат в размере 1 тыс. руб. за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания», — говорится в сообщении.

Общество
Медведев поручил премировать врачей за выявление рака

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев поставил перед кабмином задачу премировать медиков за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации. Премии планируется выплачивать с 2020 года.

В феврале в научно-исследовательском центре радиологии Минздрава заявили о росте числа новых случаев онкологических заболеваний. Так, по итогам 2017 года выявили 617 тыс. новых случаев заболевания — на 20 тыс. больше, чем за предшествующий год.

 

Теги: Минздрав, онкология, диспансеризация
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