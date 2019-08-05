В СИЗО «Бутырка» умер заключенный

В одной из камер психиатрической больницы при СИЗО-2 «Бутырка» умер обвиняемый, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Москве.

«В одной из камер психиатрической больницы при СИЗО-2 был обнаружен обвиняемый М. с признаками асфиксии. Врачами больницы и прибывшей бригадой скорой медицинской помощи проводились реанимационные действия, однако спасти обвиняемого не удалось», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, причиной смерти мужчины стали механическая асфиксия, острая сердечно-сосудистая недостаточность. По факту произошедшего проводится служебная проверка.

В конце апреля в СИЗО «Матросская Тишина» умерли трое арестантов. По данным ФСИН, они умерли от наркотика, который им передали в продуктовой посылке. Источник РБК в ведомстве указывал, что речь идет о метадоне. После гибели заключенных были возбуждены дела по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО, а также по факту злоупотребления сотрудниками учреждения должностными полномочиями.