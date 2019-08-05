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Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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СК попросил арестовать трех фигурантов дела о беспорядках на митинге

Следственный комитет попросил арестовать еще трех фигурантов дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

Соответствующие ходатайства касаются Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова, сообщили в суде.

О задержании всех троих и предъявлении им обвинения СК объявил 4 августа. Всего, по данным ведомства, по этому делу задержаны девять человек.

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СК подтвердил задержание троих фигурантов дела о массовых беспорядках

Как рассказал ранее руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Абаничеву вменяют то, что он на акции бросил банку в сотрудника полиции.

Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в центре столицы, не была согласована с властями. По данным полиции, были задержаны 1074 протестующих, по информации «ОВД-Инфо» — более 1300. После митинга СК завел уголовное дело об организации массовых беспорядков и участии в них, а также еще три дела о применении насилия к представителям власти.

Теги: арест, ходатайство, массовые беспорядки
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