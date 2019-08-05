СК попросил арестовать трех фигурантов дела о беспорядках на митинге

Следственный комитет попросил арестовать еще трех фигурантов дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

Соответствующие ходатайства касаются Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова, сообщили в суде.

О задержании всех троих и предъявлении им обвинения СК объявил 4 августа. Всего, по данным ведомства, по этому делу задержаны девять человек.

Как рассказал ранее руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Абаничеву вменяют то, что он на акции бросил банку в сотрудника полиции.