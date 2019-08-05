Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,27 +0,92 EUR Бирж. 72,48 +1,14 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,54 63,10 EUR Нал. 72,96 70,10 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1105 +0,0018 BTC/USD Бирж. 11 565,00 +591,00 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 02 авг, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 02 авг, 13:00
Премьер Японии после визита Медведева на Курилы предложил Путину встречу Политика, 07:33 Что взять в дорогу: гаджеты для комфортной поездки РБК и Philips, 07:14 Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Экономика, 07:00 Малый бизнес катится в рецессию Pro, 07:00 Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка Общество, 06:56 В Якутии после отравления 17 человек в кафе завели уголовное дело Общество, 06:28 WP узнала об «отчаянной попытке» США помешать операции Турции в Сирии Политика, 05:59 Сеул решился на военные учения с США вопреки предупреждениям КНДР Политика, 05:57 Медведеву предложили ограничить выдачу кредитов россиянам моложе 25 лет Общество, 05:21 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 05:10 В «Роскосмосе» заявили об умении робота Федора «шутить и философствовать» Технологии и медиа, 04:43 ТАСС узнал об аресте организатора хищения 136 млн руб. сотрудниками ФСБ Общество, 04:08 Гендиректор банка HSBC ушел в отставку Финансы, 03:45 В Египте при взрыве погибли 16 человек Общество, 03:27
Общество ,  
0 
Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка

На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, по состоянию на утро понедельника, 5 августа, уровень воды в Амуре составил 443 см. Из-за этого подтопило как сами дачные участки, так и дороги к ним. В ближайшие два дня ожидается подъем еще примерно на 40 см.

В конце июля в большинстве районов Хабаровского края из-за паводков ввели режим ЧС. Подтопление ожидалось более чем в десятке районов региона. В частности, предполагается, что уровень воды в Амуре повысится вплоть до 600 см.

На фоне паводков в России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, согласно которому владельцу должны будут компенсировать полную сумму за его потерю. Среди пилотных регионов, где будут опробованы новые правила, есть и Хабаровский край.

Теги: Хабаровск, затопление, дачи
Материалы по теме
В большинстве районов Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводков
Общество
В России заработал закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter