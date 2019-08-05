Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка

На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, по состоянию на утро понедельника, 5 августа, уровень воды в Амуре составил 443 см. Из-за этого подтопило как сами дачные участки, так и дороги к ним. В ближайшие два дня ожидается подъем еще примерно на 40 см.

В конце июля в большинстве районов Хабаровского края из-за паводков ввели режим ЧС. Подтопление ожидалось более чем в десятке районов региона. В частности, предполагается, что уровень воды в Амуре повысится вплоть до 600 см.

На фоне паводков в России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, согласно которому владельцу должны будут компенсировать полную сумму за его потерю. Среди пилотных регионов, где будут опробованы новые правила, есть и Хабаровский край.