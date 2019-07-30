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Pfizer $46 (+7,15%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,52%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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Общество ,  
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В большинстве районов Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводков

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и еще 15 районов региона, кроме Аяно-Майского и Охотского ввели режим ЧС угрозы паводка в этой местности. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на оперативную сводку МЧС, подтопление ожидают в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Николаевском, Советско-Гаванском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Хабаровском районах, а также в районах имени Лазо, Полины Осипенко.

Решение ввести режим ЧС в администрации приняли после того, как гидрологи спрогнозировали повышение уровня воды в Амуре до 5,5-6 м. В этом случае вода может затопить острова на левом берегу реки, где расположены дачи, а также низкие места в Хабаровске и пригороде. В указанных районах установлен максимальный уровень реагирования экстренных служб.

Общество
В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

В середине июля в Охотском районе Хабаровского края власти объявили режим ЧС после того, как река Кухтуй вышла из берегов после ливней 8 июля. В результате паводка затопило автодорогу, соединяющую райцентр с остальными населенными пунктами. Позже ситуация на реке Кухтуй частично стабилизировалась, однако власти сообщали о начале паводка в реках на севере региона.

Теги: Хабаровский край, паводок, режим ЧС
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В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
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