Трамп ввел две символические санкционные меры против России

Банкам США запрещается кредитовать российское правительство. Кроме того, Вашингтон должен препятствовать международной финансовой помощи Москве

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

В рамках второго пакета антироссийских санкций, которые США вводят в качестве реакции на отравление в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Вашингтон ввел две ограничительных меры. Об этом пишет New York Times.

Текст указа Трампа опубликовал Public Pool — портал, на котором размещаются сообщения, которые пресс-служба Белого дома высылает своему журналистскому пулу. Этот портал создан медиакорпорацией Gizmodo Media Group.

В документе говорится, что министр финансов, проконсультировавшись с государственным секретарем, должен предпринять следующие шаги, «когда необходимо»:

Препятствовать предоставлению «любой ссуды или финансовой или технической помощи со стороны международных институтов в отношении этой страны»;

Запретить банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты «правительству этой страны». Исключение делается для ссуд, выделенных для покупки продовольствия «или других сельскохозяйственных товаров или продуктов».

В опубликованном документе перечислены только две меры. Столько же перечислено в тексте ответа президента на запрос спикеров палаты представителей и сената США (также опубликовано на Public Pool). Две меры перечисляет в своей статье и NYT.