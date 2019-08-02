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Новые санкции США ,  
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Трамп ввел две символические санкционные меры против России
Банкам США запрещается кредитовать российское правительство. Кроме того, Вашингтон должен препятствовать международной финансовой помощи Москве
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

В рамках второго пакета антироссийских санкций, которые США вводят в качестве реакции на отравление в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Вашингтон ввел две ограничительных меры. Об этом пишет New York Times.

Текст указа Трампа опубликовал Public Pool — портал, на котором размещаются сообщения, которые пресс-служба Белого дома высылает своему журналистскому пулу. Этот портал создан медиакорпорацией Gizmodo Media Group.

В документе говорится, что министр финансов, проконсультировавшись с государственным секретарем, должен предпринять следующие шаги, «когда необходимо»:

  • Препятствовать предоставлению «любой ссуды или финансовой или технической помощи со стороны международных институтов в отношении этой страны»;
  • Запретить банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты «правительству этой страны». Исключение делается для ссуд, выделенных для покупки продовольствия «или других сельскохозяйственных товаров или продуктов».

В опубликованном документе перечислены только две меры. Столько же перечислено в тексте ответа президента на запрос спикеров палаты представителей и сената США (также опубликовано на Public Pool). Две меры перечисляет в своей статье и NYT.

При этом ранее сообщалось, что президент США должен был выбрать как минимум три.

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Блокирование международной помощи и запрет кредитовать российские власти — ограничения, носящие символический характер. У президента США был также вариант понизить статус дипломатических отношений, запретить экспорт товаров в Россию, запретить импорт из России, закрыть воздушное сообщение для государственных перевозчиков.

Материал дополняется.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Дональд Трамп, Санкции, Сергей Скрипаль
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