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Политика ,  
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Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента.

«Позиция США — это неприемлемо. Крым должен вернуться», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.

Помпео также выразил надежду, что украинский президент Владимир Зеленский представит «более креативный набор идей» по поводу того, как разрешить конфликт на востоке страны. «Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», — сказал госсекретарь.

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Палата представителей США запретила признавать Крым российским

В конце июля постпред президента Украины в Крыму Антон Корниевич сообщил, что Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием стран Европы, а также США и Турции. Он пояснил, что пока отдельной платформы для обсуждения вопроса полуострова нет, и связал это с позицией России, которая отказывается вести переговоры.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство участников высказались за присоединение к России. В Киеве считают полуостров временно оккупированной территорией. В Москве говорят, что вопрос его принадлежности закрыт. Европейские страны и США не признают статус Крыма.

Теги: Майк Помпео, Крым, Госдепартамент
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