Появилось видео полета изобретателя над Ла-Маншем на реактивной доске

Французскому инженеру Фрэнки Запате со второй попытки удалось пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске с реактивным мотором. Маршрут длиной 35 км он преодолел за 24 минуты

Фото: Zuma / TASS

Французский инженер Фрэнки Запата со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей платформе Flyboard. Видеозапись его полета опубликовал телеканал BFM.

Запата стартовал с пляжа французской коммуны Сангатт примерно в 08:15 (9:15 мск). На преодоление маршрута длиной 35 км у него ушло около 24 минут. Он совершил посадку вблизи города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания). Скорость во время полета превышала 170 км/ч.

Пересечь пролив инженеру удалось на летающей платформе Flyboard, которую он сконструировал самостоятельно. Доска оснащена пятью реактивными двигателями, работающими на авиакеросине и способными вместе с оператором разгоняться до 195 км/ч, а без него (с дистанционным управлением для перевозки грузов) — и вовсе до 400 км/ч. Платформа может летать на высоте до 3–3,5 км.