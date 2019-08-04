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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Французский инженер пересек Ла-Манш на летающей платформе

Французский инженер и пилот Франки Запата пересек пролив Ла-Манш на летающей доске с реактивным мотором. Об этом сообщает телеканал BFM.

Старт с пляжа в коммуне Сангатт произошел примерно в 08:15 (09:15 мск). Весь перелет длиной 35 км занял 24 минуты, в 08:39 (09:39 мск) Запата приземлился близ города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.  

Он пересек пролив на летающей платформе Flyboard, оснащенной пятью реактивными двигателями, разгоняющимися до 195 км/ч. Двигатель работает на авиационном керосине, платформа может летать на высоте до 3–3,5 км.

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В конце апреля 72-летний французский путешественник Жан-Жак Савен заявил, что сумел пересечь Атлантический океан в бочке. «После 122 дней и девяти часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря» — сказал он.   

Теги: Ла-Манш, Франция
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