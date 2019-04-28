AFP сообщило о пересекшем Атлантику в бочке путешественнике

72-летний французский путешественник Жан-Жак Савен объявил, что сумел пересечь Атлантический океан в бочке. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на электронное письмо француза.

По словам Савена, он завершил свое путешествие 27 апреля в 20:00 по французскому времени (21:00 мск). «После 122 дней и девяти часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!» — написал он.

Француз заявил, что собирается найти порт, где сможет высадиться из бочки, а в настоящее время он дрейфует по течению в сторону Флориды. Затем путешественник намерен решить вопрос транспортировки судна во Францию.

Савен добавил, что в будущем планирует самостоятельно переплыть пролив Ла-Манш.