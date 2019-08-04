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BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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В ЕС потребовали немедленно освободить 600 участников акции в Москве

Официальный представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич заявила, что Брюссель ожидает незамедлительного освобождения участников протестной акции, которые были задержаны накануне в Москве.

«Право на свободу собраний и выражение мнений является основой демократии», — написала она в своем Twitter. Она также отметила недопустимость попыток «заставить оппозицию замолчать».

Россия должна выполнять обязательства в ОБСЕ и Совете Европы по проведению свободных выборов, сказано в заявлении в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве. «Аресты оппозиционных кандидатов, более 800 мирных демонстрантов и журналистов подрывают саму концепцию демократических выборов», — отмечается в заявлении дипмиссии.

В субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла очередная не согласованная с властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в акции приняли участие около 1,5 тыс. человек. МВД сообщает о 600 задержанных, правозащитный проект «ОВД Инфо» — о 828.

На предыдущем митинге 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек. После этого СК завел уголовное дело по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 212 (массовые беспорядки). Шесть человек по ним уже находятся под арестом.

Теги: Федерика Могерини, выборы в Мосгордуму, задержания
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