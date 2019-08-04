«Роскосмос» отложил запуск второго метеоспутника «Арктика-М» до 2023 года

Госкорпорация «Роскосмос» решила перенести запуск метеорологического спутника «Арктика-М» № 2 для мониторинга климата над арктической зоной с 2021 на 2023 год. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные компании.

Ранее стало известно, что запуск спутника «Арктика-М» № 1 отложен с 2019 на июль 2020 года. Как следует из федеральной космической программы России на 2016-2025 годы, планировался запуск еще трех спутников данной модели в 2023-2025 годах, но контракты на их производство до сих пор не заключены.

По набору оборудования «Арктика-М» будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам «Электро-Л». Предполагается, что аппарат разместят на высокоэллиптической орбите, где он будет собирать данные о состоянии полярных областей Земли.

Ранее, 1 августа, президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра. Его здания должны появиться в районе Центра имени Хруничева в Филевской пойме. Стоимость проекта оценивается в 25 млрд руб.