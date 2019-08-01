Путин поддержал проект Национального космического центра

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства проект поддержал.

«Роскосмос» разрабатывал проект Национального космического центра совместно с правительством Москвы. По словам Рогозина, он выбрал представленный президенту проект вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным. Здания должны появиться в районе Центра имени Хруничева в Филевской пойме.

«Реализация плана Национального космического центра нам позволяет выйти из плана финансового оздоровления где-то к 2024 году, то есть на четыре года раньше, чем мы попадали раньше. И, конечно, сам технопарк позволит насытить эту площадку компаниями, которые так или иначе связаны с «Роскосмосом» технологиями: микроэлектроника, механика, авиационные фирмы», — сказал Рогозин.

«Землей не будете торговать?» — спросил Путин у Рогозина в конце беседы. «Ни в коем случае», — ответил тот. «Надеюсь. Спасибо», — завершил президент разговор.

Сформировать Национальный космический центр Путин поручил в феврале 2019 года, во время послания Федеральному собранию. Тогда Рогозин говорил, что центр заработает через три года. Стоимость проекта оценивалась в 25 млрд руб.