Путин оценил стоимость Национального космического центра в 25 млрд руб.

Стоимость Национального космического центра составит примерно 25 млрд руб. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе посещения НПО «Энергомаш» в подмосковных Химках, передает корреспондент РБК.

По словам Путина, проект должен стать центром мирового класса, где может быть создано до 20 тыс. рабочих мест. Президент отметил, что в центре должно находиться все, что касается космоса напрямую. Кроме того, необходимо, чтобы рядом размещался и кластер из смежных областей, нужных космической отрасли, например, таких как материаловедение, добавил он.

«Мне бы очень хотелось, чтобы это выглядело современно, красиво, достойно отрасли, чтобы там могли быть сосредоточен наш научный и образовательный потенциал», — сказал Путин.

На встрече с сотрудниками НПО он также сообщил, что на новые проекты по созданию ракетных двигателей будет дополнительно выделено 5,6 млрд руб. По его словам, источником средств станут дополнительные поступления от продажи нефти и газа.

8 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что инженеры «Энергомаша» собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») и готовят разработку к огневым испытаниям. Рогозин называет РД-171МВ самым мощным в мире и утверждает, что ему нет равных, а в конструкторских кругах за новым агрегатом закрепилось название «царь-двигатель».