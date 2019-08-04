Полиция рассмотрит стрельбу в Техасе как преступление на почве ненависти

Полиция рассмотрит стрельбу в Техасе как преступление на почве ненависти

Полиция будет расследовать стрельбу в торговом центре Walmart в техасском городе Эль-Пасо как преступление, совершенное на почве ненависти. Об этом заявил местный шеф полиции Грег Аллен, передает Associated Press.

Он отметил, что сейчас полиция изучает манифест, опубликованный в интернете, который в определенной мере свидетельствует о том, что преступление совершалось на почве ненависти, если будет установлено, что автором текста был подозреваемый.

Ранее, как сообщили СМИ, правоохранительные органы показали фотографии и назвали имя задержанного. Им оказался 21-летний Патрик Крузиус, который на снимках с камер наблюдения держит автомат.

Американская правозащитная организация SPLC отмечает, что перед началом стрельбы подозреваемый мог опубликовать документ, в котором выступал против мигрантов. Организация отмечает, что в аккаунте Twitter, который велся от имени Крузиуса, появился четырехстраничный манифест, где, кроме прочего, упоминается один из подозреваемых в стрельбе в новозеладском Крайстчертче.