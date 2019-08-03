Несколько магазинов закрылись в Москве на фоне акции протеста

Несколько магазинов закрылись в Москве на фоне акции протеста

Магазины Timberland и Mac по адресу Страстной бульвар, д. 2, а также H&M на Тверской улице, д. 16 закрыты для посетителей. Об этом передает корреспондент РБК.

Ранее, 2 августа, «Дождь» сообщил, что районные управы предложили магазинам и кафе в центре Москвы предпринять меры безопасности, вплоть до полного закрытия во время несогласованной акции оппозиции 3 августа. По данным телеканала, вход в БЦ «Легенда Цветного» ограничат из-за «непосредственной близости несанкционированной акции».

В субботу, 3 августа, в центре Москвы оппозиция проводит очередную несогласованную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Предполагается, что участники протеста пройдут от Пречистенских до Покровских ворот. Ряд независимых политиков подали заявку на проведение в этот день серии пикетов вдоль Бульварного кольца, однако префектура ЦАО отказалась согласовать ее. В управлении МВД по Москве призвали горожан не участвовать в несанкционированных акциях.