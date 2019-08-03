Якобавшили назвал сказками «финансирование прозападного канала» в Грузии

Бизнесмен Давид Якобашвили прокомментировал РБК сообщения грузинских СМИ о том, что он может стать одним из спонсоров нового телеканала бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.

«Сказки», — заявил Якобашвили РБК.

О том, что Якобашвили может стать одним из спонсоров нового «прозападного телеканала» в Грузии, за которым стоит Кезерашвили, накануне сообщило грузинское агентство 2020news со ссылкой на свой источник. По его данным, у Якобашвили и Кезерашвили «хорошие отношения друг с другом».

Бывший министр обороны Давид Кезерашвили в минувший четверг объявил о создании телеканала. По его словам, новая телевизионная платформа будет поддерживать самые высокие стандарты свободной и беспристрастной журналистики.