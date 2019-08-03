Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина

Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина

В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек. Об этом пишет China Daily. По данным издания, инцидент произошел около 19:00 у по местному времени (14:00 мск) в бассейне «Жуйлай», работающем в тестовом режиме.

Все 38 пострадавших были госпитализированы с симптомами тошноты и головокружения, 23 их них уже выписаны из больницы. Местные власти направили специальную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В марте в иракском Эль-Куте в результате утечки хлора пострадали около 90 человек. Авария произошла на водоочистной станции Эль-Кут, люди пострадали от удушья легкой или средней степени тяжести.