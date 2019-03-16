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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В Ираке 90 человек пострадали в результате утечки хлора

В иракском Эль-Куте около 90 человек пострадали в результате утечки хлора. Об этом пишет Al Sumaria и Gulf 365 со ссылкой на представителя Минздрава Ирака Саифа аль-Бадра.

Отмечается, что утечка произошла на водоочистной станции Эль-Кут. По словам Аль-Бадра, люди пострадали от удушья легкой или средней степени тяжести.

В феврале в американском штата Алабама более 50 человек госпитализировали после утечки вредных веществ на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works. Причиной выброса хлора стало случайное смешение натрия гипохлорида и сульфата железа. Вредные вещества не проникли за пределы предприятия.

В мае 2018 года из-за утечки хлора на химзаводе на юго-востоке Южной Кореи пострадали три человека. Инцидент произошел на заводе «Нанва» в городе Ульсун, который принадлежит южнокорейской химической корпорации Hanwha Chemical.

 

Теги: Ирак, Ближний Восток, хлор
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