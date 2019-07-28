СМИ узнали о скором уходе в отставку директора нацразведки США

Дэниэл Коутс может подать в отставку в ближайшие дни, сообщили источники NYT и Reuters. Ранее у него были разногласия с Трампом по поводу встречи с Путиным, КНДР и Ирана

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс, как ожидается, уйдет в отставку в ближайшие дни, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом также пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Одним из возможных преемников Коутса источники называют конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа. Он, будучи членом юридического комитета палаты представителей, принимал участие в заседании, на котором давал показания бывший спецпрокурор Роберт Мюллер. Один из сточников указал, что Коутс предложил Трампу нескольких кандидатов на замену себе.

Собеседники газеты отметили, что разочарование президента Дональда Трампа Коутсом усилилось в последние месяцы. NYT указывает, что глава государства обдумывал увольнение директора нацразведки с тех пор, как он не согласился с утверждениями Трампа после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Финляндии в прошлом году. Некоторые советники Трампа убеждали его уволить Коутса, однако его активно защищал вице-президент Майк Пенс.

В январе Коутс заявил в конгрессе, что КНДР вряд ли прекратит разработку ядерного оружия, что не соответствовало утверждению Трампу об отсутствии угрозы со стороны Пхеньяна. Глава нацразведки также утверждал, что Иран продолжит соблюдать условия ядерной сделки, из которой вышли США. После этого Трамп написал в Twitter, что руководство разведки США «пассивно и наивно».