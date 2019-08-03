В Гамбурге таможенники изъяли партию кокаина стоимостью почти €1 млрд

Сотрудники таможни конфисковали 4,5 тонны кокаина в немецком городе Гамбург. Ее стоимость оценивается почти в €1 млрд, сообщается на сайте Главного таможенного управления Германии.

Отмечается, что таможенники проводили проверку две недели назад, в результате которой в грузовом контейнере обнаружили 4,2 тыс. упаковок с наркотиком. При этом они были расфасованы в 211 спортивных сумок. По документам в них перевозили соевые бобы из уругвайского Монтевидео в бельгийский Антверпен.

В ведомстве отметили, что эта партия является крупнейшей в Германии. Таможенная служба Гамбурга проводит расследование. Изъятый кокаин уничтожили.

В середине июня в американском штате Филадельфия с судна изъяли 16,5 т кокаина стоимостью более $1 млрд. В прокуратуре Пенсильвании отмечали, что наркотики обнаружили в порту Packer Marine. Членов экипажа судна задержали, им также предъявили обвинения. Телеканал ABC News сообщал со ссылкой на чиновника, что судно следовало из Чили в Европу.