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В Филадельфии изъяли партию кокаина стоимостью $1 млрд

В Филадельфии с судна изъяли 16,5 т кокаина стоимостью более $1 млрд, сообщается в Twitter прокуратуры восточного округа американского штата Пенсильвания.

Отмечается, что наркотики были изъяты в порту Packer Marine. Члены экипажа судна задержаны, им предъявлены обвинения. По факту произошедшего ведется расследование.

6 ABC со ссылкой на неназванного чиновника уточняет, что судно следовало из Чили в Европу. Кокаин находился в восьми контейнерах.

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Российских моряков заподозрили на Кабо-Верде в перевозке 9,5 т кокаина

Ранее в июне таможенники изъяли в петербургском порту около 400 кг кокаина стоимостью около 4,5 млрд руб. Большую партию нашли в контейнере с рыбными консервами из Эквадора.

Теги: Филадельфия, наркотики, кокаин
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