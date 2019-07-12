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США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 тоннами кокаина
На кадрах видно, как экипаж катера береговой охраны США сначала преследует, а затем запрыгивает на ходу на полупогружное судно, идущее на большой скорости

Видео: U.S. Coast Guard

Береговая охрана США обнародовала видеозапись, на которой спецслужбы захватывают полупогружное судно, перевозящее партию кокаина весом более 7 тонн, рыночная стоимость которой составляет $232 млн. Кадры опубликованы в Twitter береговой охраны США (U.S. Coast Guard, USCG).

События разворачивались 18 июня в восточной части Тихого океана. На кадрах видно, как катер береговой охраны Munro преследует судно, на котором предположительно перевозят наркотики. Через некоторое время члены экипажа прыгают сверху на судно контрабандистов, а затем ломают люк, чтобы пробраться внутрь судна.

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Телеканал Foxnews со ссылкой на представителя Береговой охраны США Джона Массона сообщает, что на судне были обнаружен пять предполагаемых контрабандистов наркотиков. Он добавил, что наркоторговцы иногда используют самоходные полупогружные суда для контрабанды товара в открытом море. Он отметил, что большая скорость, которую позволяют развивать такие суда, представляют собой опасность.

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: наркотики, Тихий океан, контрабанда
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