Госдума разрешила использовать лук и стрелы для охоты

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который разрешает россиянам использовать лук и стрелы для охоты. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что до настоящего времени лук и стрелы допускались к использованию только в занятии спортом и должны были храниться на спортивном объекте. Уточняется, что приобрести лук смогут только те люди, которые имеют охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Авторы законопроекта утверждали, что легализация луков в качестве охотничьего оружия положительно скажется на развитии российской охотничьей индустрии и «имидже России как великой охотничьей державы».

Ранее «Коммерсантъ» сообщал об ужесточении правил получения охотничьего билета. В частности Министерство природы намерено ввести экзамен, в ходе которого желающим получить билет нужно будет сдать основы биологии диких животных, требования правил охоты и технику безопасности. В Минприроды также заметили, что существующие сейчас правила получения охотничьего билета являются формальной процедурой, а оружие получают люди, которые не понимают ценности животных.