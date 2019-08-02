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Экономика ,  
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Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10%

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также закон предусматривает увеличение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%.

Федеральный закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования, но не ранее 1-го числа следующего налогового периода по НДС.

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Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий снижение налога на реализацию фруктов и ягод до 10% и повышение налога на пальмовое масло до 20%. В пояснительной записке говорилось, что данное решение обусловлено высоким уровнем зависимости от импорта российского рынка плодово-ягодной продукции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в начале июля анонсировал снижение НДС на фруктово-ягодную продукцию. «Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», — пояснил он.

Теги: Владимир Путин, НДС, снижение, Налог, фрукты, ягоды
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