Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10%

Путин снизил НДС на фрукты и ягоды до 10%

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также закон предусматривает увеличение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%.

Федеральный закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования, но не ранее 1-го числа следующего налогового периода по НДС.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий снижение налога на реализацию фруктов и ягод до 10% и повышение налога на пальмовое масло до 20%. В пояснительной записке говорилось, что данное решение обусловлено высоким уровнем зависимости от импорта российского рынка плодово-ягодной продукции.