Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%

НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», — написал Медведев.

В конце апреля Медведев поручил Минфину, Минсельхозу и Минэкономразвития представить предложения о поддержке производителей плодово-ягодной продукции, в том числе проработать вопрос о снижении НДС.

За неделю до этого он рассказал о двух возможных вариантах поддержки российских производителей фруктов и ягод: субсидировать их или понизить ставку НДС до 10%. По словам Медведева, «ягоды, фрукты у нас исторически оказались в другой ставке НДС, что, наверное, было объяснимо в 1990-е годы, но трудно объяснимо сейчас».