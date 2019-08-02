В Минкомсвязи заявили о прогрессе в вопросе отмены роуминга с Белоруссией

В Минкомсвязи заявили о прогрессе в вопросе отмены роуминга с Белоруссией

В вопросе отмены роуминга между Россией и Белоруссией наблюдается сильный прогресс. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов.

«Сильно продвинулись в переговорах, но точку поставить не удалось», — подчеркнул он.

Ранее 2 августа в Полоцке прошли переговоры по вопросу отмены роуминга. Как рассказал агентству министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган, страны договорились подписать «дорожную карту» по данному вопросу не позже начала сентября.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 18 июля заявила, что роуминг между двумя странами могут отменить с 15 сентября.