Рэперу A$AP Rocky после драки предъявила обвинения прокуратура Швеции

Американскому рэперу Ракиму Майерсу, известному под псевдонимом A$AP Rocky, предъявили обвинения в нападении после появления видео с дракой на улицах Стокгольма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Швеции.

В ведомстве уточнили, что музыкант будет оставаться под стражей до решения суда.

Майерс был задержан 3 июля после драки в Стокгольме. По предъявленной Майерсу статье ему грозит до двух лет лишения свободы. Вскоре после задержания суд отправил его под арест по просьбе следствия.

Поводом для задержания стало видео, на которой репер бьет по лицу прохожего. Позднее собственную запись инцидента в своем аккаунте в Instagram опубликовал сам музыкант. На ней виден конфликт, предшествовавший драке. По словам музыканта, двое наркоманов шли за ним и сами спровоцировали конфликт, ударив охранника рэпера.