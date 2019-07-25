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НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
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Рэперу A$AP Rocky после драки предъявила обвинения прокуратура Швеции

Американскому рэперу Ракиму Майерсу, известному под псевдонимом A$AP Rocky, предъявили обвинения в нападении после появления видео с дракой на улицах Стокгольма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Швеции. 

В ведомстве уточнили, что музыкант будет оставаться под стражей до решения суда.

Майерс был задержан 3 июля после драки в Стокгольме. По предъявленной Майерсу статье ему грозит до двух лет лишения свободы. Вскоре после задержания суд отправил его под арест по просьбе следствия.

Поводом для задержания стало видео, на которой репер бьет по лицу прохожего. Позднее собственную запись инцидента в своем аккаунте в Instagram опубликовал сам музыкант. На ней виден конфликт, предшествовавший драке. По словам музыканта, двое наркоманов шли за ним и сами спровоцировали конфликт, ударив охранника рэпера.

Политика
Трамп предложил лично поручиться за арестованного рэпера A$AP Rocky

Ранее президент США Дональд Трамп у себя в Twitter заявил, что готов лично поручиться за арестованного в Швеции музыканта. По его словам, премьер-министр Швеции заверил его, что приговор в отношении A$AP Rocky будет справедливым. 

Теги: Швеция, рэпер, драка, Стокгольм
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