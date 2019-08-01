Общество , 01 авг, 20:10
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В Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на брокеров с топором
Московский районный суд Петербурга арестовал Александра Скрипкина, который, по версии следствия, напал на работников финансовой компании с топором. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Свою вину Скрипкин признал. Он останется под стражей до 29 сентября.
Инцидент произошел в офисе бизнес-центра «Лидер» на площади Конституции 30 июля. 48-летний Скрипкин напал на сотрудников компании, обвинив их в низком качестве предоставляемых услуг. Мужчина ранил двух человек, их госпитализировали.
Позднее Скрипкин был задержан. В его отношении возбудили дело о покушении на убийство двух и более лиц.