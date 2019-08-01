В Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на брокеров с топором

В Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на брокеров с топором

Московский районный суд Петербурга арестовал Александра Скрипкина, который, по версии следствия, напал на работников финансовой компании с топором. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Свою вину Скрипкин признал. Он останется под стражей до 29 сентября.

Инцидент произошел в офисе бизнес-центра «Лидер» на площади Конституции 30 июля. 48-летний Скрипкин напал на сотрудников компании, обвинив их в низком качестве предоставляемых услуг. Мужчина ранил двух человек, их госпитализировали.

Позднее Скрипкин был задержан. В его отношении возбудили дело о покушении на убийство двух и более лиц.