В Петербурге клиент напал на брокеров с топором

В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости». Нападение произошло в офисе бизнес-центра «Лидер» на площади Конституции.

Клиент пришел в офис организации и обвинил сотрудников в низком качестве предоставляемых услуг. Он начал размахивать похожим на топор предметом и в результате ранил двух человек, сообщила пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области. Пострадавших госпитализировали и готовят к операции. По информации «Фонтанки», один из них скончался по пути в больницу.

Личность злоумышленника установлена, это 48-летний петербуржец Александр Скрипкин, сообщил источник «Невских новостей» в правоохранительных органах. Мужчину разыскивает полиция.

Известно, что на нем были черный пиджак, светлая кофта и джинсы, при себе мужчина имел портфель.