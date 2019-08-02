В Дагестане суд приговорил собиравшего средства для ИГ мужчину к 17 годам

В Дагестане суд приговорил собиравшего средства для ИГ мужчину к 17 годам

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Дагестана к 17 годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Об этом рассказали РБК в пресс-службе суда.

В октябре 2016 года Керим Шайхвалиев опубликовал в интернете призыв к сбору денежных средств на нужды ИГ. Затем он перевел полученные 55 тыс. руб. на счет террористической группировки, сообщили в суде.

Суд признал Шайхвалиева виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорил его к 17 годам в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что суд назначил Шайхвалиеву наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по данному делу и наказания, назначенного Магарамкентским районным судом республики в 2018 году. Тогда мужчина был осужден за покушение на участие в незаконном вооруженном формировании: житель Дагестана планировал выехать в Сирию, но его задержали сотрудники правоохранительных органов, после чего суд приговорил Шайхвалиева к четырем годам лишения свободы.