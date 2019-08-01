В ФСБ сообщили о планах задержанных членов ИГ отравить столовую МВД

В ФСБ сообщили о планах задержанных членов ИГ отравить столовую МВД

Террористы, задержанные в Татарстане 31 июля, собирались отравить столовые, в которых питаются сотрудники МВД и ФСБ Нижнекамска. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на управление ФСБ по Татарстану.

Также, по данным ведомства, они планировали захватить заложников из числа сотрудников силовых структур города.

Ранее Вахитовский районный суд Казани отправил 43-летнего Ильшата Зайнагутдинова и 41-летнего Руслана Шамшутдинова в СИЗО до 29 сентября. Оба мужчины работали в Нижнекамске водителями «Яндекс.Такси», у каждого из них по трое детей.

Задержанные отказались признать вину. Они сказали, что взрывчатку им подкинули.