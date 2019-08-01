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Евро/Доллар $1,06 (-4,32%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
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Общество ,  
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В ФСБ сообщили о планах задержанных членов ИГ отравить столовую МВД

Террористы, задержанные в Татарстане 31 июля, собирались отравить столовые, в которых питаются сотрудники МВД и ФСБ Нижнекамска. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на управление ФСБ по Татарстану.

Также, по данным ведомства, они планировали захватить заложников из числа сотрудников силовых структур города.

Ранее Вахитовский районный суд Казани отправил 43-летнего Ильшата Зайнагутдинова и 41-летнего Руслана Шамшутдинова в СИЗО до 29 сентября. Оба мужчины работали в Нижнекамске водителями «Яндекс.Такси», у каждого из них по трое детей.

Задержанные отказались признать вину. Они сказали, что взрывчатку им подкинули.

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ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

31 июля ФСБ совместно с МВД России задержала двух человек, которые готовили теракт в Татарстане. По данным ведомства, задержанные являются участниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». У них были изъяты взрывчатые вещества и компоненты для взрывных устройств.

Kazanfirst сообщало, что они планировали устроить взрыв на железной дороге и что задержать их помогли внедренные в экстремистскую ячейку оперативники.

 

Теги: Татарстан, террористы, отравление
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