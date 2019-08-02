На мебельной фабрике в Подмосковье произошел пожар

На мебельной фабрике в Подмосковье произошел пожар

На территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово загорелся склад, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

Пожар произошел в здании по адресу: ул. Баковская, дом 5. Площадь возгорания и причины уточняются. По предварительным данным ведомства, пострадавших и погибших нет.

Представитель МЧС уточнил «РИА Новости», что на втором этаже здания хранились автомобильные тенты.

14 июля пожар произошел на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске. Площадь возгорания составила 950 кв. м, позднее его потушили.