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Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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На мебельной фабрике в Подмосковье произошел пожар

На территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово загорелся склад, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

Пожар произошел в здании по адресу: ул. Баковская, дом 5. Площадь возгорания и причины уточняются. По предварительным данным ведомства, пострадавших и погибших нет.

Представитель МЧС уточнил «РИА Новости», что на втором этаже здания хранились автомобильные тенты.

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В Балашихе загорелся цех по производству пластмассы

14 июля пожар произошел на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске. Площадь возгорания составила 950 кв. м, позднее его потушили.

Теги: новости РБК, Пожар, Одинцово
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