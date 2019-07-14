В Подмосковье загорелся ангар на заводе пластмасс

В Подмосковье загорелся ангар на заводе пластмасс

В подмосковном Наро-Фоминске загорелся ангар, площадь пожара составила 950 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС.

«Угрозы распространения пожара на соседние здания нет. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Возгорание произошло по адресу 2-й Володарский переулок, дом 4, там находится Наро-Фоминский завод пластических масс. К тушению пожара привлекли 52 человек и 7 единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:35, в 21:05 мск пожар был локализован, в 22:17 ликвидировали открытое горение.