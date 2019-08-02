Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%

Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%

По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Во второй декаде июля, по данным Банка России, ставка находилась на уровне 7,12%, в третьей — 7,14%.

Регулятор рассчитывает максимальную ставку по депозитам по данным Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ, Совкомбанка, Райффайзенбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, банка «Открытие», Россельхозбанка и Промсвязьбанка.

26 июля Центробанк второй раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,25%, и не исключил дальнейшего понижения. После этого ряд банков изменили свои условия по вкладам.

