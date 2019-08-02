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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,22%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,23%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,66%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+11,31%) прогноз Citigroup к 31.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
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Финансы ,  
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Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%

По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Во второй декаде июля, по данным Банка России, ставка находилась на уровне 7,12%, в третьей — 7,14%.

Регулятор рассчитывает максимальную ставку по депозитам по данным Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ, Совкомбанка, Райффайзенбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, банка «Открытие», Россельхозбанка и Промсвязьбанка.

Финансы
ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку

26 июля Центробанк второй раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,25%, и не исключил дальнейшего понижения. После этого ряд банков изменили свои условия по вкладам.
 

Теги: Ставка, Вклады
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