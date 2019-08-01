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Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Финансы ,  
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ВТБ снизил ставки по ипотеке после решения ЦБ

Банк ВТБ с 1 августа изменил условия ипотечного кредитования и снизил ставки в среднем на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Минимальная ставка по ипотеке предусмотрена в рамках программы «Больше метров — ниже ставка», она составит 9,2% годовых. Клиенты смогут рефинансировать действующую ипотеку другого банка под 9,7%.

Кроме того, для клиентов, которые получают ежемесячные зачисления на счет ВТБ, предусмотрены дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п. Для участников программы «Люди дела» — до 0,4 п.п., для пользователей «Мультикарты» и «Мультикарты-привилегия» — до 0,6 п.п.

Семьи с двумя и более детьми смогут рефинансировать полученный ранее кредит или оформить новый под 5% по программе «Ипотека с господдержкой».

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По состоянию на начало июня минимальная ставка по программе «Больше метров — меньше ставка» составляла 9,7%.

Как заявил руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов, задача по снижению ипотечных ставок является социально важной, «поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи».

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В начале июля аналитики «Дом.РФ» представили прогноз, согласно которому в четвертом квартале 2019 года средняя ставка по ипотеке может снизиться до 9,7–9,8%. Эксперты предположили, что в случае перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в середине 2020 года ставки могут опуститься до 9% впервые в истории рынка.

26 июля Центробанк второй раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,25%, и не исключил дальнейшего понижения. На фоне решения регулятора банки снижают ставки по ипотеке, в их числе — Альфа-банк, банк «Дом.РФ», «ФК Открытие», Газпромбанк и Райффайзенбанк. Сбербанк о снижении ставки пока не объявлял.

Теги: ВТБ, ставки по ипотеке
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