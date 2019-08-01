ВТБ снизил ставки по ипотеке после решения ЦБ

Банк ВТБ с 1 августа изменил условия ипотечного кредитования и снизил ставки в среднем на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Минимальная ставка по ипотеке предусмотрена в рамках программы «Больше метров — ниже ставка», она составит 9,2% годовых. Клиенты смогут рефинансировать действующую ипотеку другого банка под 9,7%.

Кроме того, для клиентов, которые получают ежемесячные зачисления на счет ВТБ, предусмотрены дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п. Для участников программы «Люди дела» — до 0,4 п.п., для пользователей «Мультикарты» и «Мультикарты-привилегия» — до 0,6 п.п.

Семьи с двумя и более детьми смогут рефинансировать полученный ранее кредит или оформить новый под 5% по программе «Ипотека с господдержкой».